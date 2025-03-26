6 gollü maçta kazanan Karşıyaka

Karşıyaka, kendi sahasında karşılaştığı Anadolu Üniversitesi’ni 4-2’lik skor ile mağlup etti.

KARŞIYAKA 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Ahmet Ulu, Demirhan Emir

Karşıyaka: Hakan Canbazoğlu, Cenk Ahmet Alkılıç, Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Bedirhan Altunbaş (Ferdi Burgaz dk. 76), Kadir Bakırtaş, Sefa Küpeli (Mustafa durgun dk. 90), Berat Şahin (Hakan Barış dk. 84), Selim Demirci (Enes Nalbantoğlu dk. 46), Sinan Gayla (Bedran Ekin dk. 84), İshak Kurt

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Anadolu Üniversitesi: Cihan Şentürk, Rıdvan Coşkun, Fatih Selimhan Solmaz (Enes Bağdemir dk. 11), Özkan Geldi, Abdullah Şahin, Tuncay Fındıkcı (Gani Burgaz dk. 74), Noyan Öz (İsmail Kulet dk. 46), Anıl Özçelik (Deniz Karadeniz dk. 46), Ahmet Keleş (Muhammet Enes Şebelek dk. 69), Ahmet Dereli, Tayyip Mevlüt Kaya

Teknik Direktör: İlhan Var

Goller: Ahmet Dereli (dk. 30), Tayyip Mevlüt Kaya (dk. 46) (Anadolu Üniversitesi), Ali Sinan Gayla (dk. 45), Selim Demirci (dk. 45+4), Sefa Küpeli (dk. 53, 55) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Anıl Özçelik (Anadolu Üniversitesi), Bedirhan Altunbaş (Karşıyaka)