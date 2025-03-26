6 gollü maçta kazanan Karşıyaka

Kaynak: İHA
6 gollü maçta kazanan Karşıyaka

TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 4-2 mağlup etti.

Karşıyaka, kendi sahasında karşılaştığı Anadolu Üniversitesi’ni 4-2’lik skor ile mağlup etti.

KARŞIYAKA 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Ahmet Ulu, Demirhan Emir

Karşıyaka: Hakan Canbazoğlu, Cenk Ahmet Alkılıç, Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Bedirhan Altunbaş (Ferdi Burgaz dk. 76), Kadir Bakırtaş, Sefa Küpeli (Mustafa durgun dk. 90), Berat Şahin (Hakan Barış dk. 84), Selim Demirci (Enes Nalbantoğlu dk. 46), Sinan Gayla (Bedran Ekin dk. 84), İshak Kurt

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Anadolu Üniversitesi: Cihan Şentürk, Rıdvan Coşkun, Fatih Selimhan Solmaz (Enes Bağdemir dk. 11), Özkan Geldi, Abdullah Şahin, Tuncay Fındıkcı (Gani Burgaz dk. 74), Noyan Öz (İsmail Kulet dk. 46), Anıl Özçelik (Deniz Karadeniz dk. 46), Ahmet Keleş (Muhammet Enes Şebelek dk. 69), Ahmet Dereli, Tayyip Mevlüt Kaya

Teknik Direktör: İlhan Var

Goller: Ahmet Dereli (dk. 30), Tayyip Mevlüt Kaya (dk. 46) (Anadolu Üniversitesi), Ali Sinan Gayla (dk. 45), Selim Demirci (dk. 45+4), Sefa Küpeli (dk. 53, 55) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Anıl Özçelik (Anadolu Üniversitesi), Bedirhan Altunbaş (Karşıyaka)

Son Haberler
Devlet Bahçeli uzun uzun yazdı... Özgür Özel 4 kelimeyle yanıt verdi!
Devlet Bahçeli uzun uzun yazdı... Özgür Özel 4 kelimeyle yanıt verdi!
Eğitim-Sen üyelerine ev hapsi!
Eğitim-Sen üyelerine ev hapsi!
Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki
Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki
Bahçeli'nin memleketinde sessiz adalet yürüyüşü
Bahçeli'nin memleketinde sessiz adalet yürüyüşü
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama!
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama!