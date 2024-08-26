6 gündür aranan kadın öğretmenin katili sevgili çıktı. Cinayetten sonra yaptığı pes dedirtti

Cinayet şüphelisi ise jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin, kadının bir süredir ilişki içinde olduğu öğretmen sevgilisi olduğu ve cinayetin ardından kadının kredi kartını kullanarak alışveriş yaptığı ve para çektiği öğrenildi.

Olay, Ayaş Yemişkumu Mahallesi Sebaste Caddesi’ndeki bir yazlık sitede meydana geldi.

Demir, altı gündür ailesi tarafından haber alınamıyordu.

Yapılan aramalara rağmen bulunamayan Demir’in cesedi, site içerisindeki yazlık dairede bulundu.

Evin kapısı, aile bireylerinin şüphelenerek çağırdığı çilingir yardımıyla açıldı ve kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Demir’in cesedi, otopsi için önce ilçe devlet hastanesine, ardından da Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopside kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Jandarma ekipleri, cinayetin ardından Demir’in özel bir kurs merkezinde öğretmen olan sevgilisi M.O.’yu şüpheli olarak belirledi.

M.O.’nun cesedin bulunduğu bölgede bir pansiyonda beş gün kaldığı, cinayet gününde ise bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

Şüphelinin, cinayet sonrası Demir’in kredi kartını kullanarak alışveriş yaptığı ve iki kez para çektiği ortaya çıktı. M.O., Konya’da yakalandı.

Cinayeti itiraf eden şüpheli, Konya’dan Mersin’e getirildi ve jandarma tarafından ifadesi alındı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Demir’in cenazesinin memleketi Karaman’da defnedileceği bildirildi.