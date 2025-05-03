6 günlük umut acıya dönüştü: Alibeyköy Barajı’nda bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 28 Nisan 2025 tarihinde kaybolan 70 yaşındaki İshak Öztürk’ten gelen haber, ailesini ve bölge halkını yasa boğdu. Altı gün boyunca AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve belediye ekiplerinin yoğun çabalarıyla aranan Öztürk’ün cansız bedeni, Alibey Barajı’nda bulundu.

Sultangazi'de 6 gün önce kaybolan 70 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk'ün cansız bedeni Alibey Barajı'nda bulundu. AFAD ekiplerinin koordinesinde yürütülen çalışmaların ardından bulunan Öztürk'ün cansız bedeni hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'dan yürüyerek 28 Nisan'da Sultangazi'ye geldiği tespit edilen İshak Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınmıştı. 70 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk, AKUT, AFAD, UMKE, Jandarma, köpekli arama ekipleri ve dronların da dahil olduğu ekipler tarafından aranmıştı.


İshak Öztürk'ün üzerinde bulunan elektronik cihazdan telefon yardımıyla sinyal alındı. Sinyal üzerine çalışma yapan ekipler, Öztürk'ü Alibey Barajı'ndaki balçık arazisinde tespit etti. Ekipler, yaptıkları olay yeri çalışmasının ardından Öztürk'ün cansız bedenine ulaştı. Öztürk'ün cansız bedeni Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 günlük umut acıya dönüştü: Alibeyköy Barajı’nda bulundu

6 günlük umut acıya dönüştü: Alibeyköy Barajı’nda bulundu

6 günlük umut acıya dönüştü: Alibeyköy Barajı’nda bulundu

6 günlük umut acıya dönüştü: Alibeyköy Barajı’nda bulundu

6 günlük umut acıya dönüştü: Alibeyköy Barajı’nda bulundu

6 günlük umut acıya dönüştü: Alibeyköy Barajı’nda bulundu

6 günlük umut acıya dönüştü: Alibeyköy Barajı’nda bulundu

6 günlük umut acıya dönüştü: Alibeyköy Barajı’nda bulundu

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