6 haftalık bebeği köpek parçalayarak öldürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Murat Öztürk
6 haftalık bebeği köpek parçalayarak öldürdü

ABD’de husky cinsi bir köpek yanında kaldığı ailenin 6 haftalık bebeğine bir anda saldırdı. Ağır yaralanan bebek hastanede hayatını kaybetti.

Tennessee'nin Knoxville kentindeki evlerinde 6 haftalık bir bebek, ailenin 8 yaşındaki sibirya kurdu (husky) köpeği tarafından parçalanarak öldürüldü.

Bebek Ezra, Chloe ve Mark Mansoor'un ilk çocuğuydu. Ailenin daha önce saldırganlık geçmişi olmayan iki köpeği vardı.

Habere göre 24 Mayıs’ta Ezra beşiğinde kestirirken ailenin huskysi birdenbire bebeğe saldırdı.

Hastaneye kaldırılan bebeğin 30 Mayıs’ta hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acılı anne Chole, yaptığı açıklamada "Onun annesi olmak en büyük gururum ve yaptığım en güzel şeydi. Biz de şu an yas tutuyoruz ve bu acıyı atlatmak ömür boyu sürecek bir süreç olacak" diye konuştu.

Husky yerel bir hayvan barınağına götürüldü.

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KÖPEKLER KISKANIR MI?

Bir bebeğin veya küçük bir çocuğun yanında köpeğinizi kesinlikle gözetimsiz bırakmamalısınız.

Köpekler onlara gösterdiğiniz ilgiden, verdiğiniz yiyeceklerden ve diğer güzel şeylerden kendi paylarına düşeni fazlasıyla ister.

Köpeğiniz bu doğal istek davranışlarını aşıp kıskanç davranmaya ve bunun sonucu olarak daha saldırgan bir şekilde dikkatinizi çekmeye başladığında nedenine mutlaka inmelisiniz.

Bunun en temel nedenlerinden biri ise, ev yaşamlarındaki herhangi bir değişikliğin yaşanmasıdır.

Çoğu zaman, köpeklerin kıskanma eğilimi göstermesine aşağıdaki faktörler neden olmaktadır:

Eve alınmış yeni evcil hayvanlar. (En tehlikeli değişim!)

Evin mevcut nüfusuna katılan ya da eklenen tanımadığı yeni insanlar.

Eve misafirliğe gelen yeni bir bebek veya çocukla karşılaşma.

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