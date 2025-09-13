6 ilde 14 IŞİD'li yakalandı

Kaynak: İHA

Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü adına temin ettikleri parayı örgütsel faaliyetlerde kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

aw537173-04.jpg

Ekiplerce, Şanlıurfa, Konya, Sivas, Niğde, Kayseri ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İ.B. (34), A.Y. (26), İ.C. (41), F.K. (50), M.E.A. (42), A.N. (50), A.E. (34), A.A. (44), Y.E.M. (33), A.A. (34), Y.S. (36), A.H. (30), R.B. (62) ve A.E.A. (28) gözaltına alındı.

aw537173-01.jpg

Adreslerde yapılan aramalarda, 16 bin 687 dolar, 470 avro, 22 bin 925 lira, 5 tam altın, 1 yarım altın, 1 altın bileklik, 3 altın yüzük, 2 altın küpe, 1 altın zincir, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

aw537173-03.jpg

aw537173-05.jpg

Son Haberler
CHP’li isim ‘mutlak butlan’ yol haritasını açıkladı! Canlı yayında planı tek tek anlattı
CHP’li isim ‘mutlak butlan’ yol haritasını açıkladı! Canlı yayında planı tek tek anlattı
Taksim’de nefes kesen kovalamaca! Kadın hırsızın peşini bırakmadı
Taksim’de nefes kesen kovalamaca! Kadın hırsızın peşini bırakmadı
Erdoğan'ın CHP sorusuna verdiği yanıt AKP'lileri bile şaşırttı!
Erdoğan'ın CHP sorusuna verdiği yanıt AKP'lileri bile şaşırttı!
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'yu kara kara düşündürecek fikstür!
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'yu kara kara düşündürecek fikstür!
Altın fiyatları için flaş tahmin: Yeni bir rekor gelebilir
Altın fiyatları için flaş tahmin: Yeni bir rekor gelebilir