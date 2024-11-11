'6 ilde büyük deprem bekleniyor'. Uzman isim açıkladı

Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de depremler yaşanmaya devam ediyor. En son Elazığ’da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Dr. Hasan Sözbilir, Elazığ depreminin ardından o illeri işaret ederek bazı iller için ciddi uyarılarda bulundu.

BU DEPREM TETİKLEYİCİ OLABİLİR

Pütürge fayını işaret eden Prof. Dr. Sözbilir, fay hattının güneybatısında yer alan Erkenek, Pazarcık, Narlı ve Amanos segmentleri 7.8 büyüklüğündeki depreme neden olarak Hatay Havalimanı'na kadar kırıldığını belirtti.

Bu depremin 20 Şubat 2023 tarihinde Hatay Havalimanı güneyinde 6.4 büyüklüğündeki Antakya Defne depremini tetiklediğini söyleyerek, "16 Ekim 2024'te ise 6 Şubat depremi yüzey kırığının kuzey ucu ile 24 Ocak 2020 yüzey kırığının güney ucu arasında 5.9 büyüklüğünde Malatya-Kale depremi yaşanmıştı. Yaklaşık 1 ay sonra, bu sefer de Pütürge segmentinin kuzeydoğu ucundaki Palu segmentinde yeni bir deprem gerçekleşmiş oldu. Yani, 8 Kasım tarihinde 5 büyüklüğünde meydana gelen Elazığ depremi, 2020 yılında Pütürge segmenti üzerinde meydana gelen Elazığ depreminin tetiklediği bir deprem olarak düşünülebilir" sözlerini kullandı.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR

Elazığ'da meydan gelen 2020 depreminin Doğu Anadolu Fay hattının Pütürge segmentinde kırılma oluşturduğunu söyleyen Sözbilir, 8 Kasım 2020'de meydana gelen enerji transferinin Pütürge'nin kuzey ucundaki Palu segmentinin bir bölümünü kırdığını açıkladı.

1995, 1789 ve 1874 yıllarında o bölgede yıkıcı olan 7 büyüklüğünde depremler yaşandığını hatırlatan Sözbilir, "Fakat Palu segmenti son 100 yılda belirli aralıklarla çok sayıda 5 civarında deprem üretti. Palu segmenti 200 yılı aşkın süredir yıkıcı nitelikte büyük deprem üretmiyor. Palu segmentinin asismik nitelikte krip yaptığına dair ölçümler de bulunuyor. Yani sismik boşluk sınıfında değerlendirilen ve büyük deprem üretmesi beklenen faylardan biri. Bunun yanında Palu ilçesinden başlayıp güneybatıya Adıyaman iline doğru ilerleyen Adıyaman fayı var. Biz bu fayı 2 yıldır Fırat Üniversitesi yürütücülüğünde birlikte çalışıyoruz. YÖK-Araştırma Destek Programı kapsamında çalıştığımız bu projede, Adıyaman fayının da diri bir fay olduğunu saptamış bulunmaktayız. Bu fayın da 7'ye varan büyüklükte deprem üretme potansiyeli bulunuyor. Bu nedenle Adıyaman fayının sismolojik ve jeodezik anlamda sürekli izlenmesinde fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini paylaştı.

6 İLDE FELAKET UYARISI

Yüzyılın felaketi olarak bilinen Kahramanmaraş depremininin büyüklüğü 7.8'e ulaşırken, tetiklenmenin etkisiyle 9 saat aranın ardından sonra kırılan Çardak ve Doğanşehir faylraının ucundaki Malatya fayı ve Savrun ile Saimbeyli faylarında stres biriktirmeye devam ettiğini duyurdu. Sözbilir, "Benzer şekilde 6 Şubat 2023 depreminde bir bölümü kırılan Narlı fayı güneyindeki Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa fayı gibi Ölüdeniz fayına ait fay segmentleri üzerinde de stres birikimi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bingöl, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Hatay ve Adana illerini işaret eden Sözbilir, henüz kırılmayan sismik kaynaklardan bahsetti. Bu 6 ilde depreme hazırlık konusunda acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Felaket uyarılarında halkın bilinçlendirilmesinin hayati derecede öneme sahip olduğunu da belirtti.