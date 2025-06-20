6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 milyon liralık mal varlığına el kondu

Kaynak: İHA
6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 milyon liralık mal varlığına el kondu

Gaziantep merkezli 6 ilde siber suçlulara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin toplam 44 milyon liralık mal varlığına el kondu.

Gaziantep merkezli 6 ilde siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı. Operasyonda yakalanan şahısların hesaplarında 640 milyon TL'yi aşan işlem yapıldığı belirlenirken 17 şüphelinin 44 milyon TL'lik mal varlığına ise el konuldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesiyle 6 ilde eş zamanlı olarak siber suçlara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde 45 şüpheli şahsa işlem yapılarak 40 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin hesaplarında 640 milyon TL'yi aşan hesap hareketleri tespit edildi. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 66 fişek, 1 adet kupon yazıcısı, 60 bahis kuponu, başkalarına ait banka kartları, dijital materyaller ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

17 şüphelinin 44 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu

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