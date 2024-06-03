6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: İHA
6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

Muğla merkezli altı ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Altı ay süren çalışmalar sonucunda suç örgütü kurarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 32 şüpheli hakkında işlem yapılmasına karar verildi.

Operasyon, Muğla merkezli olarak Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Osmaniye illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. “Mektep Suç Örgütü Üyesi” isimli göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyon sonucunda 18 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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