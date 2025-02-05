6 ilde şafak operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana polisi, insan kaçakçılığı yapan çeteye yönelik, 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği baskında aralarında kadınlarında olduğu toplam 17 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takibi tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı. Adana, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yapan 17 kişiyi yakalamak harekete geçti.

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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