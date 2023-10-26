6 ilde sahte ses operasyonu. 42 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son dönemlerde yaygın dolandırıcılık yöntemi olan ‘sahte ses’ dolandırıcılığına karşı operasyon yaptıklarını açıkladı. Operasyonda 42 şahıs tutuklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
6 ilde sahte ses operasyonu. 42 kişi tutuklandı

Editör: Çağlar Bülent Sansar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, özellikle son günlerde oldukça gündem olan sahte ses dolandırıcılık yöntemine karşı İstanbul merkezli 6 ilde operasyon yapıldığını açıkladı.

Operasyonda 62 kişi yakalanırken 42’si tutuklandı, 12 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:

“İSTANBUL MERKEZLİ BURSA, KAYSERİ, KOCAELİ, KONYA VE HAKKÂRİ’DE YAPILAN “SAHTE SES” OPERASYONUNDA ÖRGÜTLÜ OLARAK NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNU İŞLEDİKLERİ TESPİT EDİLEN 62 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

Dolandırıcılara, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin;

Çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden sahte ilanlar vererek bu ilanlarda kendilerini banka ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıttıkları,

Çeşitli yollarla temin ettikleri kimlik ve iletişim bilgileri ile düşük faizli kredi kullandırma bahanesi adı altında vatandaşları aradıkları,

Örgütün aldatıcı yöntemler ile banka tarafından gönderilen SMS şifrelerini mağdurlardan temin ederek mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdikleri,

Vatandaşların hesaplarında bulunan paraları örgüt üyelerinin hesaplarına aktardıkları,

Örgütün bu yolla çok sayıda eylem gerçekleştirerek milyonlarca lira haksız kazanç temin ettiği tespit edilmiştir.

Şüpheli şahısların 42’si TUTUKLANDI,

12’si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum????????

AZİZ MİLLETİMİZİN DUALARI VE DESTEKLERİYLE, MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK!”

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