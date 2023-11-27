6 ilde terör operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı: 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 6 ilde yürütülen "Kahramanlar-30" operasyonlarında 63 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini bildirdi.

KAYNAK: AA
6 ilde terör operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı: 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik "Kahramanlar-30" operasyonlarında 6 ilde 63 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini belirtti.

Paylaşımında, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullanan Yerlikaya, Şırnak, Siirt, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Muş ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlara J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin de destek verdiğini kaydederek şu bilgileri paylaştı:

"1 keskin nişancı tüfeği, 4 AK-47 piyade tüfeği, 1 G-3 piyade tüfeği, 1 PKM makineli tüfek, 16 el bombası, 6 bomba atar ve mühimmatı, 8 antitank ve antipersonel mühimmatı, 155 milimetrelik OBÜS top mühimmatı, 31 mayın ile patlayıcı madde, 120 kilogram amonyum nitrat (EYP yapımında kullanılan), 3 bin 792 mühimmat (7,62 milimetre, 5.56 milimetre, 12,7 çap ve ebatlarındaki ağır silah mühimmatları), 3 dürbün, 6 telsiz, 362 pil, 30 tüp ve çok sayıda gıda, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir."

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Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınakların tek tek tespit edilip yok edildiğini anlatan Yerlikaya, "Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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