6 ildeki yangınlar kontrol altında: Bakan Yumaklı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı, 6 ilde 7 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, bugün ve yarın hava sıcaklıkların ülke genelinde artacağını söyleyerek, "Ağustos'un ilk haftasına kadar sıcaklık yükselecek" dedi. Yumaklı, Kuzey Ege'nin önümüzdeki günlerde risk taşıdığını da belirtti.

Yumaklı'nın açıklamaları şöyle;

"Orman yangınlarını söndürme mücadelesinde şehit olan kardeşlerimizi toprağa verdik. Mekanları cennet olsun. Vatan savunmasında şehadete ulaşan 5'i orman işçisi ve 5'i AKUT üyesi kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ailelerine, yakınlarına, sevenlerimize başsağlığı diliyoruz.

Kamuoyunun takip ettiği üzere bütün bunlar olurken ve bizler yangınlara ara vermeden mücadele için savaş verirken çeşitli yalan bilgilerin ortaya saçıldığını gördük. Biz her zaman olduğu gibi şunu diyoruz biz bunlara cevap vermeyeceğiz, doğruları açıklamaya devam edeceğiz. Yalanla prim yapmak isteyenlerin bu amaçlarına ulaşmasına izin vermeyeceğiz."

"6 ilimizdeki 7 orman yangını kontrol altına alında. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Aktif 3 yangın var. Antalya, Karabük ve Mersin’de yerleşim yerlerini etkileyecek bir durum yok. Bugün ve yarın sıcaklık daha da artacak, Ağustos’un ilk haftasına kadar sürecek."