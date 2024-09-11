6 kaçak sığınmacı yakalandı

Kaynak: İHA
6 kaçak sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından 6 kaçak yakalandı, 2 şüpheli şahıs ise organizatörlük yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından 6 kaçak sığınmacı yakalandı, 2 şüpheli şahıs ise organizatörlük yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Operasyona dair aktarılan bilgiye göre, jandarmaya bağlı ekipler Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde kaçak sığınmacılara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 kaçak sığınmacı yakaladı. Kaçaklara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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