6 katlı binada feci patlama

Kaynak: DHA
6 katlı binada feci patlama
Isparta’da 6 katlı binada patlama meydana geldi. Zemin kattaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Isparta Kepeci mahallesinde bulunan 6 katlı binanın zemin katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı.

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Patlama sonrası olay yerine doğalgaz şirketine bağlı ekipler geldi. İlk incelemede gaz kokusu tespit edildi. Patlamada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Fuat Şeker hastanede tedavi altına alındı.

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Patlamanın meydana geldiği binada oturan bir kişi il anda deprem olduğunu zannettiklerini belirterek, “Çığlık sesi ürpertti beni biri öldü, yaralandı zannettik. Hatta yan tarafta inşaat var biri yaralandı, kaza oldu zannettik. Ondan sonra bina göçtü falan deyince, apar topar aşağı indik" dedi.

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