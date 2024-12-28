6. kattan aşağıya atladı

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre M.H (27), 6 katlı apartmanın 6. katından kendisini aşağıya bıraktı. Çevredeki vatandaşlar atlayan kişiye yardım etmek için koştu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.H'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşamını yitiren M.H'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.