Gaziantep'te 6 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep'te tarlasında 6 kilo esrar, 6 kök Hint keneviri ile 1 adet av tüfeği ele geçirilen bir şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Gaziantep'te 6 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir şahsın ikametinde ve tarlasında 6 kilo kubar esrar, 6 kök Hint keneviri ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karkamış ilçesinde adli makamların koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda şüpheli bir şahsın ikametinde ve tarlasında uyuşturucu madde ve silah olduğu tespit edildi. Şahsın evinde, eklentilerinde ve mısır tarlasında yapılan aramalarda 6 kilogram kubar esrar, 6 kök Hint keneviri ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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