6 kilo yağ aldırıp zayıflama iğnesi yaptırmıştı! Ünlü şarkıcı Demet Akalın ölümden döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
6 kilo yağ aldırıp zayıflama iğnesi yaptırmıştı! Ünlü şarkıcı Demet Akalın ölümden döndü

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde zayıflamak için zayıflama iğnesi yaptırdığını ve ölümden döndüğünü açıklamıştı. Akalın, bu açıklamasının ardından zayıflama iğnesi yaptırmayı düşünenlere uyarıda bulundu.

6 kilo yağ aldırıp 10 kilo verdiğini söyleyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, adeta ölümden döndü.

“EBRU ŞALLI DA BU KADAR KAS YOK”

52 yaşındaki şarkıcının konser öncesi verdiği pozlara bir takipçisi “Yıllardır spor yapan Ebru Şallı da bu kadar kas yok. Helal olsun. İki ayda kas yaptı, ey para nelere kadirsin” yorumunda bulundu.

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"ÖLÜMLERDEN DÖNDÜM"

Akalın "Yok aşkım 2 hafta yemek yiyemedim kusmaktan. Zayıflama iğnesi oldum, sus, ölümlerden döndüm. Bir daha tövbe!" dedi.

Zayıflama iğnesi yaptırdığı için ölümden dönen ünlü şarkıcı yeni bir paylaşımda bulundu.

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"AYAĞA KALKAMAYACAĞIM SANMIŞTIM"

Akalın, iğneyi yaptırmayı düşünenleri "Yoğun bakımlık olan varmış, kör olan, hafıza kaybı yaşayan... Aman dikkat sakın! Ben bir daha ayağa kalkamayacağım sanmıştım. Şükür üç haftada anca iyileşebildim" diyerek uyardı.

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