6 kilometrelik çalışmayla tarım arazileri koruma altına alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekolojik dengeyi gözeten çalışmalara il genelinde devam ediyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürlüğü, dere yataklarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar İlçesi’ne bağlı Gökçeahmet Mahallesi’nde 6 kilometrelik dere temizliği ve menfez çalışması gerçekleştirildi. Dere yatağındaki atıklar ve zararlı maddeler uzaklaştırılarak suyun akışı sağlıklı hale getirildi.

"MASKİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA DERELERİMİZ DAHA GÜVENLİ HALE GELDİ"

Yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökçeahmet Mahalle Muhtarı Tayfun Boldan, "Tarım arazileri arasından geçen deremiz, yaklaşık 20 yıldır temizlenmiyordu. Her yıl kış aylarında çiftçilerimiz arazilerine gitmekte büyük sıkıntılar yaşıyordu. Yaptığımız müracaatlar sonrasında sağ olsun ekipler hemen sorunumuzu gidermek için kolları sıvadı. 6 kilometrelik deremizin belirli bölümlerinde bulunan geçiş yollarına da ekipler tarafından menfez çalışmaları yapıldı. MASKİ ekiplerinin çalışmasıyla derelerimiz daha güvenli hale geldi. Mahallelim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.