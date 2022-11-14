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Beyoğlu'ndaki terör saldırısında ölenlerin isimleri belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki  bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Soylu hayatını kaybeden 6 kişinin kimliklerinin belli olduğunu, 2'si ağır 81 kişinin yaralandığını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 07:49
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6 kişi öldü 81 kişi yaralandı. Beyoğlu'ndaki terör saldırısında ölenlerin isimleri belli oldu

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında ölenlerin isimleri belli oldu
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Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "6 terör şehidimiz var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hayatını kaybedenlerin kardeşlerimiz Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu." dedi.

YARALILARIN SON DURUMU

Yaralılara ilişkin de bilgi veren Soylu "81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır. Diğer yaralılarımızda tedbiren hastanede tutuluyor." ifadelerini kullandı.

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VOLKAN
14.11.2022 08:52
Allah kahretsin sizi. pis kanlarınızda boğulun inşallah. bu yavrudan ne istediniz şerefsizler  
 
asuman 1789
14.11.2022 08:33
Şehit olanlara Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum kim yaptıysa yaptırdıysa allahın laneti üzerlerinde olsun amin amin amin inşallah  
 
ÜLKÜCÜ
14.11.2022 08:26
SELAHATTİN DEMİRTAŞ İLE KAHVALTI YAPACAK OLANLARA SELAM OLSUN  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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