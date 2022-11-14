Beyoğlu'ndaki terör saldırısında ölenlerin isimleri belli oldu

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "6 terör şehidimiz var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hayatını kaybedenlerin kardeşlerimiz Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu." dedi.

YARALILARIN SON DURUMU

Yaralılara ilişkin de bilgi veren Soylu "81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır. Diğer yaralılarımızda tedbiren hastanede tutuluyor." ifadelerini kullandı.