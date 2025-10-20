Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek 6. Çayırova Kitap Günleri, 27 Ekim’de başlayacak.

Fuar kapsamında yüzbinlerce kitap, seçkin yayınevleri, konferanslar, söyleşiler ve imza günleri Çayırovalı kitapseverlerle bir araya gelecek. Etkinlik süresince bazı yazarlar da okurlarıyla buluşacak.



Açıklanan söyleşi takvimine göre, 28 Ekim Salı günü saat 19.00’da Merve Gülcemal, 29 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’da Saliha Erdim, 1 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’da Sertaç Abi ve 2 Kasım Pazar günü saat 15.00’da Nurullah Genç, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde okurlarıyla bir araya gelecek. Fuar, 09.30 ila 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.