6 konuda 6 bilgi. Küçümsemeyin hepsi bir gün lazım olur

Hayatınızı kolaylaştıracak ve daha önce hiç duymadığınız bu 6 enteresan bilgiyi sizler için derledik. Detaylar haberimizde...
Editör: Bengü Zorlu
Böbrek taşları bir elektron mikroskobu altında böyle görünüyor. Şimdi neden bu kadar acıttığını biliyorsunuz.
Papağan Alex, ölmeden önce sahibine “Benim için üzülme. Seni seviyorum, hoşça kal” demiştir. Alex’in IQ’su 77 idi.
Kediler arama kurtarma çalışmalarında köpeklerden daha yeteneklidir. Ama hiç kimseyi mutlu etmek gibi bir amaçları olmadığı için bu görevi de umursamıyorlar.
Yapılan bilimsel araştırmalara göre; ucuz düğün yapan kişilerin boşanma oranı çok düşük. Lüks ve şatafatlı düğün yapan çiftlerin boşanma oranı ise çok yüksek.
Japonya’da işe erken gelen işçiler arabalarını iş yerinden uzak yerlere park ediyorlar; işe geç kalanlar yakınlara park edebilsin diye.
Üç noktalı emniyet kemeri, 1958 yılında Volvo’da çalışan Nils Bohlin tarafından icat edildi. Volvo bu ürünün patentini almak yerine insanların güvenliği için diğer araba üreticileriyle paylaştı. Volvo’nun fabrikasının girişinde “Her arabada biraz Volvo vardır” yazar.