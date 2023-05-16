6 konuda 6 bilgi. Küçümsemeyin hepsi bir gün lazım olur

Hayatınızı kolaylaştıracak ve daha önce hiç duymadığınız bu 6 enteresan bilgiyi sizler için derledik. Detaylar haberimizde...

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6 konuda 6 bilgi. Küçümsemeyin hepsi bir gün lazım olur 1
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6 konuda 6 bilgi. Küçümsemeyin hepsi bir gün lazım olur 2

Editör: Bengü Zorlu

Böbrek taşları bir elektron mikroskobu altında böyle görünüyor. Şimdi neden bu kadar acıttığını biliyorsunuz.

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6 konuda 6 bilgi. Küçümsemeyin hepsi bir gün lazım olur 3

Papağan Alex, ölmeden önce sahibine “Benim için üzülme. Seni seviyorum, hoşça kal” demiştir. Alex’in IQ’su 77 idi.

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6 konuda 6 bilgi. Küçümsemeyin hepsi bir gün lazım olur 4

Kediler arama kurtarma çalışmalarında köpeklerden daha yeteneklidir. Ama hiç kimseyi mutlu etmek gibi bir amaçları olmadığı için bu görevi de umursamıyorlar.

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6 konuda 6 bilgi. Küçümsemeyin hepsi bir gün lazım olur 5

Yapılan bilimsel araştırmalara göre; ucuz düğün yapan kişilerin boşanma oranı çok düşük. Lüks ve şatafatlı düğün yapan çiftlerin boşanma oranı ise çok yüksek.

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6 konuda 6 bilgi. Küçümsemeyin hepsi bir gün lazım olur 6

Japonya’da işe erken gelen işçiler arabalarını iş yerinden uzak yerlere park ediyorlar; işe geç kalanlar yakınlara park edebilsin diye.

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6 konuda 6 bilgi. Küçümsemeyin hepsi bir gün lazım olur 7

Üç noktalı emniyet kemeri, 1958 yılında Volvo’da çalışan Nils Bohlin tarafından icat edildi. Volvo bu ürünün patentini almak yerine insanların güvenliği için diğer araba üreticileriyle paylaştı. Volvo’nun fabrikasının girişinde “Her arabada biraz Volvo vardır” yazar.

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6 konuda 6 bilgi. Küçümsemeyin hepsi bir gün lazım olur 8
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6 konuda 6 bilgi. Küçümsemeyin hepsi bir gün lazım olur 9
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6 konuda 6 bilgi. Küçümsemeyin hepsi bir gün lazım olur 10
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6 konuda 6 bilgi. Küçümsemeyin hepsi bir gün lazım olur 11
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6 konuda 6 bilgi. Küçümsemeyin hepsi bir gün lazım olur 12
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6 konuda 6 bilgi. Küçümsemeyin hepsi bir gün lazım olur 13
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6 konuda 6 bilgi. Küçümsemeyin hepsi bir gün lazım olur 14
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