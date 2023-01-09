﻿6 lider Erdoğan'a 3. kez aday olma hakkı verdiler

AKP Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ali İhsan Yavuz çok değerli (!) bir hukuki saptama yapmıştı:

-"Hiçbir şey olmasa dahi bir şeyler oldu…"

Bu hukuki görüş (!) üzerine 31 Mart 2019 yerel seçiminden 36 gün sonra YSK toplandı ve AKP'nin itirazını 4 karşı 7 üyenin oy çokluğuyla şu karara bağladı:

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline,

-Seçimin 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılmasına karar verildi…

İstanbullular bu kez 806 bin oy fark ile sadece Binali Yıldırım'ı değil, AKP'yi de Recep Tayyip Erdoğan'ı da tarihî hezimete uğrattılar.

Günümüze gelince;

Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için devreye girerek hukuki (!) bir fikrini ve partisinin net görüşünü özetle resmen şöyle açıkladı:

-"Şöyle ki; seçimler, mevsimsel şartlar sebebiyle çok az öne alınacaksa bunun adı 'erken seçim' değil, 'seçim tarihinin güncellenmesi' olur…

-"Belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçiminin önemini en iyi sizler biliyorsunuz."

Vallahi, billahi şaka değil.

Yemin ediyorum Temel fıkralarının pabucu dama atıldı…

-Birazcık erken seçim,

-Seçim tarihini güncelleme…

Futbol maçını mevsimsel şartlarla öne almak gibi seçimi birazcık öne almayı öneren Yavuz'a soruyorum:

-Anayasanın hangi hükmü seçim tarihinin "birazcık" öne çekilmesine olanak veriyor?

-"Mevsimsel şartlar" için "güncelleme" anayasanın hangi maddesinde yer alıyor?

-YSK'ya ayar mı veriyorsun?

-Türk milleti ile dalga mı geçiyorsun?

Değerli okurlarım,

AKP'liler; Anayasayı çiğnemeye, YSK'ya da çiğnetmeye çalışıyorlar.

Anayasa hukuku uzmanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nu arayarak Yavuz'un fikrine karşı şu hukuki görüşü aldım:

1)"Seçim tarihi 18 Haziran 2023 olup bu tarihten önce seçimin yapılabilmesi ise, Meclis'te 360 milletvekilinin ya da cumhurbaşkanının seçim kararı alması ile mümkündür ve bu da erken seçimdir.

2)18 Haziran seçimlerinin yasal başlangıç tarihi 20 Nisan'dır. 20 Nisan sonrası yapılacak bir seçim, olağan seçim takvimi içerisinde kaldığından, Cumhurbaşkanı, ancak Meclis'in 20 Nisan'dan önceki bir tarihte erken seçim kararı alması ile aday olabilir.

3)Cumhurbaşkanının, Meclis'i feshetme gibi bir yetkisi yoktur. Anayasa madde 116'ya göre, Cumhurbaşkanı yalnızca seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. 2839 sayılı yasanın 8. Maddesine göre seçimin tarihi, yenileme kararından 90 gün sonraki ilk Pazar günüdür.

4)Seçimlerin öne alınması şeklindeki söylemler, dezenformasyon olup, öne alınma ile ifade edilmek istenen ve açıkça söylemekten kaçınılan erken seçimdir. Erken seçim kararını alma şekli, Anayasa'da yazılıdır. Bu konuda YSK yetkili değildir.

5)Cumhur ittifakı kaynaklı olası seçim tarihlerine ilişkin senaryolarda ise, seçimlere ilişkin 7393 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi zordur. Zira 7393 sayılı yasa ancak seçim başlangıcı 6 Nisan ve sonrası bir tarih olan seçimlerde uygulanır."

Değerli okurlarım,

2007 anayasa değişikliğini hazırlayan ve bir kişinin en fazla 2 kez cumhurbaşkanı seçilebileceği hükmünü anayasaya koyan başbakan kimdi?

-Recep Tayyip Erdoğan…

2010 anayasa değişikliğini hazırlayan ve bu hükmü aynı bırakan başbakan kimdi?

-Recep Tayyip Erdoğan…

2017 anayasa değişikliğini hazırlayan ve bu hükmü yine aynı bırakan cumhurbaşkanı ve yandaşı kimdi?

-Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli…

Demek ki Erdoğan'ın 3. kez aday olma şansını 2017 anayasa değişikliğinde kimler yok etti?

-Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli,

-AKP ve MHP'nin sözde hukukçuları…

Erdoğan'ın yerinde olsam o günkü adalet bakanları dahil etrafındaki tüm hukukçuları kovardım…

Değerli okurlarım,

6 lider, 6 Nisan 2023 sonrasında seçimlerin yenilenmesi kararına çok net karşı tavır aldılar:

-"Meclis'te destek vermeyiz…"

Ve 6 lider Erdoğan'a, "son fırsat" çağrısı yaptı;

-Meclis'te 6 Nisan'dan önce erken seçim yapma kararı alalım.

Böylece 6 lider Erdoğan'a 3. kez aday olma hakkı verdiler…

Erdoğan bak "3. kez aday olman" için bu son fırsattır.

-MHP'nin yüzde 10 barajına takılmasını umursama, bu son şansı kaçırma.

Bir hatırlatma daha yapayım:

3. kez aday olabilmen için seçim yasası gereği Meclis'te en az 360 oyla "seçimlerin yenilenmesi" karar alınıp yasaya göre 60 gün şartı için bu iki tarihi sakın kaçırma Erdoğan

-26 Mart için son gün 26 Ocak 2023.

-2 Nisan için son gün 2 Şubat 2023.

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Atalarımız şöyle derler:

-"Yavuz hırsız ev sahibini bastırır…"

Kur'an-ı Kerim'le gelen ilk emir 'İkra'dır. Yani Oku.

Erdoğan Anayasa'yı oku ki;

-Kimse seni bastırmasın, aldatmasın…

YSK üyeleri bilin ki; Erdoğan'ın 3. kez adaylığı için sizin anayasayı çiğnemenize suçlu duruma düşmenize hiç gerek yok.

6 lider Erdoğan'a bu şansı açıkça verdiler.

Sizler de yüksek hâkimler olarak anayasaya sahip çıkmak zorundasınız...