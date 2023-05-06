6 Mayıs Cumartesi TV yayın akışında ne var? 6 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 6 Mayıs Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 6 Mayıs Cumartesi hafta sonunda ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 6 Mayıs Cumartesi kanallarda ne var? 6 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 6 Mayıs Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 6 Mayıs Cumartesi televizyonda ne var? 6 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?

6 MAYIS CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Aldatmak

16:00 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Kraliçe

16:15 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ömer

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Yüz Yıllık Mucize

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Centilmen (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

11:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023