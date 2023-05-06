6 Mayıs Cumartesi TV yayın akışında ne var? 6 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 6 Mayıs Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 6 Mayıs Cumartesi hafta sonunda ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 6 Mayıs Cumartesi kanallarda ne var? 6 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 6 Mayıs Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 6 Mayıs Cumartesi televizyonda ne var? 6 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?
6 MAYIS CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Aldatmak
16:00 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Beşinci Tat
14:45 Kraliçe
16:15 Camdaki Kız
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ömer
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Yüz Yıllık Mucize
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Centilmen (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023