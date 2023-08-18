6 mevkide oynayabilen futbolcu Beşiktaş'a geldi

Beşiktaş 6 mevkide oynayabilen Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u transfer etmek için İstanbul'a getirdi. Kazak futbolcu uçaktan iner inmez Karta Pençesi yaparak taraftarı selamladı.

6 mevkide oynayabilen futbolcu Beşiktaş'a geldi

Editör: Fatma Demirkaya

eşiktaş'ın, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul'a geldi.

Siyah - Beyazlıları yeni Necip Uysal'ı olarak gösterilen Kazak futbolcu tam 6 mevkide oynayabiliyor.

Transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a gelen Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u İstanbul Havalimanı'nda Siyah - Beyazlı kulübün asbaşkanı Serhan Çetinsaya karşıladı.

Zaynutdinov'u karşılayanlar arasında Türkiye'de yaşayan Kazak vatandaşlar da yer aldı.

Kazak futbolcu, havalimanında taraftarların formalarını imzaladı.

NASIL KARTAL PENÇESİ YAPACAĞINI ANLATTILAR

İstanbul'a gelen Bakhtiyor Zaynutdinov'a uçaktan indikten sonra Kazakça bilen bir kişi Beşiktaşlı taraftarları nasıl selamlayacağını anlattı.

Kartal pençesi hareketini Kazak futbolcuya gösteren kişi, Siyah - Beyazlı taraftarlara nasıl üçlü çektirmesi gerektiğini de tarif ett.

BAKHTİYOR ZAYNUTDİNOV KİMDİR?

Doğum: 2 Nisan 1998 (25 yıl yaşında), Taraz, Kazakistan

Bakhtiyar Batyrzhanuly Zaynutdinov, Rusya Premier Ligi kulübü CSKA Moskova ve Kazakistan milli futbol takımında oynayan Kazak profesyonel bir futbolcudur.

6 MEVKİDE OYNUYOR

Saldırgan bir orta saha oyuncusu, sağ kanat oyuncusu, sol kanat oyuncusu, stoper veya sol bek ve sağ bek olarak oynuyor.

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