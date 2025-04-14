6 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Mecliste

Düzenleme: Kaynak: ANKA
6 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Mecliste

TBMM Başkanlığı’na, 4’ü DEM Partili, 1’i CHP’li ve 1’i bağımsız olmak üzere toplam 6 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle dosya iletildi.

DEM Parti’den Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP’li İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis’e gönderildi.

KOMİSYONA SEVK EDİLDİ
TBMM Başkanlığı, söz konusu tezkereleri incelemek üzere Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale etti. Sürecin önümüzdeki günlerde ele alınması bekleniyor.

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