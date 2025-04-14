6 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Mecliste

DEM Parti’den Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP’li İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis’e gönderildi.

KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

TBMM Başkanlığı, söz konusu tezkereleri incelemek üzere Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale etti. Sürecin önümüzdeki günlerde ele alınması bekleniyor.