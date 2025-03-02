6 milyon 447 bin TL'lik senet! Kütahya’da tefeci operasyonu

Kaynak: İHA
6 milyon 447 bin TL'lik senet! Kütahya’da tefeci operasyonu

Kütahya’da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlının polisteki sorgusu tamamlandı. Tefecilik yaptığı iddia edilen 4 kişiden 3 kişi adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanırken 6 milyon 447 bin TL'lik senet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, şüpheli şahıslara yönelik olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 ikamet 3 araçta yapılan aramalarda, 70 parça halinde toplam değeri 6 milyon 447 bin TL olan senet, 3 adet not defteri,10 adet taşınmaza ait tapu, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.S.Ö. ifadesi akabinde şubeden serbest bırakıldı. O.Ö., E.İ. ve Ü.Ş. isimli şahıslar Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri akabinde, E.İ. adli kontrol hükümleri uygulamak üzere, O.Ö ve Ü.Ş tutuklama isteği ile Kütahya Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. E.İ. ve O.Ö. isimli şahıslar mahkemece yurt dışı çıkış yasağı tedbiri ile serbest kalırken Ü.Ş. isimli şahıs tutuklandı.

Son Haberler
Kızı çakarlı lüks cip ile trafik kurallarını hiçe saymıştı! Cübbeli Ahmet ilk kez konuştu
Cübbeli, kızını "lüks aracın zekatını veriyoruz" diye savundu
Ordu'nun girişinde de çıkışında da yapılıyor! Sürücüleri memnun eden karşılama
Ordu'nun girişinde de çıkışında da yapılıyor! Sürücüleri memnun eden karşılama
9. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu
9. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması sonuçlandı
Casio,G-Shock GM-110D serisini tanıttı: Fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
Casio,G-Shock GM-110D serisini tanıttı: Fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
Osmaniye’de korkutan yangın! İşçiler son anda kurtuldu
Osmaniye’de korkutan yangın! İşçiler son anda kurtuldu