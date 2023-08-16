6 milyon Euroluk Oosterwolde'ye Almanlar 250 bin Euro teklif etti

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Jayden Oosterwolde'ye Bundesliga'dan talip çıktı ancak gelen teklif dikkat çekti.

6 milyon Euroluk Oosterwolde'ye Almanlar 250 bin Euro teklif etti

Geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon euroya transfer edilen Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'deki son günlerini yaşıyor.
İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Hollandalı oyuncuya Bundesliga'dan talip çıktı. Sabah'ın haberine göre gelen teklif ise; 250 bin euro kiralama ve 2.75 milyon euro'luk satın alma.
GEÇEN SEZON GELMİŞTİ
Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında Oosterwolde'yi Parma'dan kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu, Fenerbahçe forması altında 6 maçta süre buldu.

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