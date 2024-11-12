6 milyona yakın motosiklet sürücüsünü ilgilendiriyor… Yeni çalışma başlatıldı, artık tamamen zorunlu olacak

Düzenleme: Kaynak: NTV
6 milyona yakın motosiklet sürücüsünü ilgilendiriyor… Yeni çalışma başlatıldı, artık tamamen zorunlu olacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, motosiklet kazalarını azaltmak amacıyla yeni tedbirler alacak.

Motosiklet kazalarını azaltmak için Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı yeni bir tedbiri hayata geçireceği iddia edildi.

NTV’nin yer verdiği haberde, Emniyet tarafından trafikteki önlemlerin artırılması için yeni çalışma başlatıldı. Düzenleme sonrasında motosiklet kullanırken artık tek başına kask takmak yeterli olmayacak, farklı ekipmanlar da zorunlu olacağı aktarıldı. Kask takmanın yeterli olmadığı belirtilirken pek çok farklı ekipman hayati işlevler görüyor.

"HEPSİ BİR BÜTÜN"

Motosiklet Endüstrisi Derneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, ilk sırada kaskın öneminin altını çizerken, ikinci sırada ise mont, pantolon ve eldivene ayak bastı. "Hepsi bir bütün." söyleminde bulunan Öztürk, sürücüyü kaza anında kollayan kıyafetlerin standarta uygun olmasının önemli olduğunu söyledi. Standarta uygun olmayan kaskların ucuz ve genellikle plastikten yapıldığını belirten Öztürk, sadece kaskın ölümü engellemediğini açıkladı.

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KURYELER ŞİKAYETÇİ

İlgili kıyafetleri temin etmenin maliyeti ortalama 70 bin lira iken kuryeler bazı meslektaşlarının yeterli desteği alamadığını iddia ediyor. Hangi ekipmanların zorunlu tutulacağına raporlar doğrultusunda karar verileceği belirtildi.

İLK 8 AYDA 75 BİN TRAFİK KAZASI

2024 Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'de 5.878.271 motosiklet bulunuyor. Bu yılın ilk 8 ayı içinde, 75 bin ölümlü veya yaralanmalı motosiklet kazası gerçekleştirildi.

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