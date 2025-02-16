6 milyonda 1 görülüyor! Veteriner görünce şaşkına döndü

Uzmanlar, bu durumun literatürde 6 milyonda 1 görüldüğünü belirtti. Adana'da emekli Fatma Sorar (48), 2 aylıkken sahiplendiği 'British Shorthair' cinsi kedisi Duman’ı kısırlaştırmak amacıyla veterinere götürdü. Kısırlaştırma işleminin ardından çiftleşme dürtüleri devam eden ve idrar problemleri yaşayan Duman, farklı bir veterinere götürülerek yeniden muayene edildi. Burada yapılan kontroller sonucunda, kedinin nadir görülen bir üreme anomalisi olan hermafroditizm (çift cinsiyetlilik) taşıdığı ortaya çıktı.

Veteriner Hekim Mete Betin tarafından yapılan detaylı incelemede, Duman'ın vücudunda hem erkek hem de dişi üreme organlarının bulunduğu tespit edildi. Betin, bu durumun literatürde 6 milyonda 1 görülen nadir vakalardan biri olduğunu belirterek, Türkiye’de daha önce benzer bir vakaya rastlanmadığını söyledi.

AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Duman'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Mete Betin, "Yapılan muayenesinde iki testisten birinin karnında kaldığını gördük. Karnını açtığımızda rahim ve yumurtalıkla karşılaştık. Yani hermafroditizm dediğimiz çift cinsiyetli bir kedi olduğunu anladık" dedi.

Betin, Duman’ın sağlığına kavuşması için gerekli cerrahi müdahalenin yapıldığını belirterek, "Ameliyatını yaptık. Artık kısırlaştırılmış bir kedimiz. Bundan sonra herhangi bir çiftleşme belirtisi göstermeyecek. Normal sağlıklı bir kedi olarak hayatına devam edecek" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN ÇÖZÜM YOLLARINI DENEDİM'

Duman’ın sahibi Fatma Sorar, kedisinin sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir birçok veteriner kliniğine başvurduğunu ancak kesin bir çözüm bulunamadığını belirtti. Sorar, "Adana'da gitmediğim veteriner kalmadı. Antidepresanlar, hormon iğnelerine kadar bütün çözüm yollarını denedim. Ancak sıkıntıları devam etti. Kedim çift cinsiyetliymiş. Mete bey ameliyat etti. Şu an çok iyi durumda, sağlığına kavuştu. Hekimimize çok teşekkür ederim" dedi.