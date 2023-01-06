6 Ocak Cuma bugün hangi diziler var? 6 Ocak Cuma TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 6 Ocak Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 6 Ocak Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 6 Ocak Cuma televizyonda ne var? 6 Ocak Cuma bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 6 Ocak Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 6 Ocak Cuma televizyonda ne var? 6 Ocak Cuma bugün hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
02:45 Sipahi
05:15 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)
22:00 Barut Kokteyli (Yabancı Sinema)
00:15 S.W.A.T (Yabancı Sinema)
02:15 Mutfak Bahane
04:15 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mumya (Yabancı Sinema)
22:15 Mumya (Yabancı Sinema)
00:15 Sokak Yarışçısı (Yabancı Sinema)
02:00 Sokak Yarışçısı (Yabancı Sinema)
03:15 Gelinim Mutfakta
05:15 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:30 En Hamarat Benim
04:00 Son Yaz
06:00 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Gecenin Ucunda
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Çöp Adam
03:30 Hayat Bazen Tatlıdır
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:00 Kalk Gidelim
15:30 Adını Sen Koy
16:40 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
01:40 Hangimiz Sevmedik
06:10 Kapanış
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