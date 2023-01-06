6 Ocak Cuma bugün hangi diziler var? 6 Ocak Cuma TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 6 Ocak Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 6 Ocak Cuma hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 6 Ocak Cuma televizyonda ne var? 6 Ocak Cuma bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonuna doğru televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 6 Ocak Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 6 Ocak Cuma televizyonda ne var? 6 Ocak Cuma bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

02:45 Sipahi

05:15 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)

22:00 Barut Kokteyli (Yabancı Sinema)

00:15 S.W.A.T (Yabancı Sinema)

02:15 Mutfak Bahane

04:15 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mumya (Yabancı Sinema)

22:15 Mumya (Yabancı Sinema)

00:15 Sokak Yarışçısı (Yabancı Sinema)

02:00 Sokak Yarışçısı (Yabancı Sinema)

03:15 Gelinim Mutfakta

05:15 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Orta Sayfa

01:30 En Hamarat Benim

04:00 Son Yaz

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Gecenin Ucunda

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Çöp Adam

03:30 Hayat Bazen Tatlıdır

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Doya Doya Moda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:00 Kalk Gidelim

15:30 Adını Sen Koy

16:40 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

01:40 Hangimiz Sevmedik

06:10 Kapanış