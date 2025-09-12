6 siyasi partiden İstanbul'da kritik toplantı!

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, TİP Genel Başkan Yardımcısı Sera Kadıgil, Parti Meclisi Üyesi Cengiz Yeter, TÖP sözcüleri Pelin Kahiloğulları ve Juliana Gözen, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk ve Merkez Yöneticisi Emre Öztürk, SMF temsilcileri Erdal Ataş ve Mahir Gürz Emek Partisi’nin(EMEP) İstanbul İl Örgütünde bir araya geldi. Toplantıya ilişkin EMEP’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Seyit Aslan, Genel Başkan Yardımcımız Selma Gürkan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, TİP Genel Başkan Yardımcısı Sera Kadıgil, Parti Meclisi Üyesi Cengiz Yeter, TÖP sözcüleri Pelin Kahiloğulları ve Juliana Gözen, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk ve Merkez Yöneticisi Emre Öztürk, SMF temsilcileri Erdal Ataş ve Mahir Gürz Partimizin İstanbul İl Örgütünde bir araya geldi. Ülkedeki son siyasal gelişmeler ve mücadele üzerine görüş ve öneriler tartışıldı. Kayyım politikaları, Orta Vadeli Program ve Filistin’de yaşanan gelişmelere karşı ortak mücadele üzerinde duruldu."