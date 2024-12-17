6 Şubat depreminde 11 yakınını kaybetmişti ! Ünlü çiftten tüyleri diken diken eden örnek davranış

Düzenleme: Kaynak: Magazin Burada

6 Şubat depreminde 11 yakınını kaybeden Uğur Aslan ve eşi Sema Ergenekon’un, yaptıkları gizli yardım gündem oldu.

Ünlü çiftin, depremzedelerin borçlarını ödemek için bakkalları dolaşıp, zor durumda olan ailelerin borçlarını kapattıkları ortaya çıktı.

u-001.webp

Kahramanmaraş merkezli depremde 11 aile ferdini kaybeden oyuncu Uğur Aslan ve eşi, geçtiğimiz sezon final yapan "Yargı" dizisinin senaristi Sema Ergenekon, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“BUNU DEMEYİN, BU BİR MARİFET DEĞİL”

Muhabirlerden birinin, "Bakkal bakkal dolaşıp depremzede ailelerin borçlarını ödüyormuşsunuz" şeklindeki sorusu üzerine, şaşkın ve duygusal bir şekilde yanıt veren Uğur Aslan, "Bunu demeyin, bu bir marifet değil. Bugünlerde insanların birbirine destek olması gerektiği bir durum söz konusu. Bizim şükürler olsun imkanımız var, yardım ediyoruz. Ama bu konuyu fazla açmayalım" ifadelerini kullandı.

u0.webp

İNCE DAVRANIŞLARIYLA GÖNÜLLERİ KAZANDILAR

Çift, yaptıkları bu yardımı gizli tutmaya özen gösterse de, bu ince davranışlarıyla gönülleri bir kez daha kazandılar.

s-86c671cda5d47b176e6369a354236d9de8b4d314.jpg

Son Haberler
En düşük maaşı duyan işçiler halaya koştu! Belediye Başkanı da eşlik etti
En düşük maaşı duyan işçiler halaya koştu! Belediye Başkanı da eşlik etti
20. Yıl Küresel Yarı İletken Görünüm Raporu yayınlandı
20. Yıl Küresel Yarı İletken Görünüm Raporu yayınlandı
BTP lideri Hüseyin Baş'tan Mersin'de iktidara İsrail tepkisi
BTP lideri Hüseyin Baş'tan Mersin'de iktidara İsrail tepkisi
Galatasaray, Kayserispor maçı mesaisine başladı
Galatasaray, Kayserispor maçı mesaisine başladı
Kuşadası Belediyesi’nden vatandaşın içini ısıtacak hareket
Kuşadası Belediyesi’nden vatandaşın içini ısıtacak hareket