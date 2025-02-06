6 Şubat depreminde hayatını kaybetmişti! Fenomen Taha Duymaz unutulmadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
6 Şubat depreminde hayatını kaybetmişti! Fenomen Taha Duymaz unutulmadı

Hatay’da 6 Şubat depremine yakalanan Taha Duymaz ve iki kardeşi enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirmişlerdi. Çektiği yemek videoları ile tanınan, her yaptığıyla sosyal medyada zorbalığa uğrayan Duymaz depremin yıl dönümünde unutulmadı.

6 Şubat depremi 11 ili yerle bir ederken 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında yaptığı yemekleri videoya çekerek fenomen hale gelen Taha Duymaz da yaşamını yitirdi.

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CANSIZ BEDENİ 12 GÜN SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

19 yaşındaki Taha Duymaz, teyzesinin evinde iki kardeşiyle birlikte 9 katlı apartmanın bodrumunda enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Küçük fenomenin cansız bedeni 12 gün sonra enkaz altından çıkarıldı.

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“BEN GELECEĞİ GÖRMÜYORUM”

Fenomen Taha Duymaz, Armağan Çağlayan’ın programında “Ben geleceği görmüyorum yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum, geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum” ifadeleri dikkat çekmişti.

19 yaşında yaşamını yitiren Taha, depremin 2’nci yıl dönümünde unutulmadı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Taha Duymaz için şu ifadeler kullanıldı:

“Çok çabaladı çok zorbalandı pes etmedi seni de unutmadık Taha Duymaz.”

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