6 Şubat depremleri sağlıkçıları İzmir’de bir araya getirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) öncülüğünde, İstanbul, Antalya, Bursa, Erzurum, Adana’nın da aralarında yer aldığı 20 şehirden 60 acil tıp uzmanı ve 13 eğitmen İzmir’de buluştu. 6 Şubat 2023’teki merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde sahada görev alan sağlıkçılar, olası afetlerde daha donanımlı olmak, daha fazla hayat kurtarmak için bu kez tatbikatta bir araya geldi. Sağlıkçılar; İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın yangınlardan doğal afetlere, arama-kurtarmadan ilkyardıma kadar birçok konuda acil durum eğitiminin verildiği Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde düzenlenen deprem ve yangın tatbikatına katıldı.

YARALILARIN YARDIM ÇIĞLIKLARI

İzmir İtfaiyesi ekipleri ile düzenlenen tatbikatta, çok amaçlı kapalı alan yangın ve arama kurtarma eğitim simülasyonunda tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği kapalı alanda çıkan yangın nedeniyle içeride birileri mahsur kaldı. Yine senaryo gereği yaralıların yardım çığlıkları yükseldi. Panik ve korkunun hakim olduğu alanda siren sesleri insan sesine karıştı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından sağlıkçılar yaralıları alandan çıkardı.

TATBİKATA AFAD DA KATILDI

Tatbikata, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de katıldı. Senaryo gereği itfaiye ekipleri endüstriyel yangın eğitim simülasyonunda da alevlere müdahale etti. Panik ve heyecan duygularının aynı anda yaşandığı tatbikatta, AFAD koruyucu kıyafetleri ile tehlikeli kimyasal maddeden etkilenenleri kurtararak güvenli bölgeye aldı.

ENKAZDA KALANLARI KURTARDILAR

Kentsel arama kurtarma enkaz eğitim simülasyonunda da gerçeği aratmayan bir uygulama yapıldı. Yoğun yağmur altında düzenlenen tatbikatta, deprem anında enkaz altında kalanların kurtarılma anı canlandırıldı. Kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Eşrefpaşa Hastanesi’nin mobil hastanesine taşınarak buradaki sağlık ekiplerine teslim edildi.

ÖNCE DEPREM ALANINDA ŞİMDİ TATBİKATTA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, tatbikata katılan sağlıkçıların büyük bir kısmının Kahramanmaraş depremleri sırasında farklı bölgelerde görev aldıklarını söyledi. Başak Bayram, “O dönemi yaşayan, deprem bölgelerinde görev yapan hekimler olarak bir eksiklik olduğunu fark ettik. Sahada sağlık hizmeti sunan hekimlerin daha fazla tecrübe kazanması, bilgi ve becerilerini artırması gerektiğine kanaat getirdik. Bu çerçevede bir TATD girişimi olan Afet Okulu programı yapıldı. Bu program kapsamında 10 farklı ilde 243 acil tıp uzmanı eğitim aldı” dedi.

BAYRAM: “MESLEKTAŞLARIMIZIN SAHA TECRÜBESİNİ GELİŞTİRİYOR”

Tatbikatın kurumlar arası işbirliğinin güzel örneklerinden olduğunu belirten Bayram, “Sağlık emekçileri, bir arada nasıl hareket edeceklerini test ediyorlar. Hep birlikte sahada neler yapabileceğimizi belirledik. Bütün bunları yaparken hem eğitiyoruz hem kendimiz tecrübe ediniyoruz. Burada ayrıca paramedik ve tıp fakültesi öğrencileri de var. Onlar sahada gördükleriyle tecrübe ediniyor. Kişisel olarak gurur duyduğum bir tatbikat yaptık. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birçok biriminin içinde bulunduğu gerçekçi bir tatbikat oldu. Bu tür durumlarda alandaki stresi de yönetmeyi bilmek gerekiyor. Stresi yönetebilmek, olayları yönetebilme becerisini geliştiriyor. Meslektaşlarımızın bunu yaşamasını ve kriz yönetimi açısından tecrübe kazanmalarını istedik. O nedenle olabildiğince gerçekçi yaptık” diye konuştu.

ERBİL: “HERKESİ ETKİLEYEN BİR ORTAM OLDU”

Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Doç. Dr. Bülent Erbil de kurumlar arasında işbirliğini geliştirmek ve afetlerde görev alan tüm kurumları bir araya getirerek tatbikat yapmasını amaçladıklarını belirterek, “Sahada hayat kurtaran arkadaşlarımızla, İzmir İtfaiyesi’nin profesyonel ekibi ile tatbikat yapıyoruz. Sağlıkçıların farkındalığını artırmaya çalışıyoruz. Hem hastanede çalışan hekimlerin sahada neler yapabileceklerini görmek, hem alandaki arkadaşların hastane ile ilişkilerini artırmaya çalışıyoruz. Onların birbirleriyle afet anında nasıl iş birliği yapacaklarını göstermeye çalışıyoruz” dedi.

Tatbikatın çok faydalı olduğunu vurgulayan Bülent Erbil, şunları söyledi:

“Senaryo gereği tatbikatta rol alanlar profesyonelce hazırlandı. Gerçekten yangın var. Gerçekten deprem var. Herkesi gerçekten etkileyen bir ortam oldu. Bu farkındalığı pekiştiren bir çalışma oldu. Bu nedenle tatbikatı çok değerli buluyoruz. Herkesin kaynaşması ve iş birliği içerisinde çalışması bizim çok önemli.”

KORKMAZ: “BENZER ACILARIN YAŞANMAMASI İÇİN KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Serkan Korkmaz da tatbikatlar hakkında bilgi verdi. Korkmaz, “Burada kapalı alanda ilerleme teknikleri, içeriden yaralıların kurtarılması, endüstriyel eğitim alanında da yaralıların kurtarılması konularında tatbikatlar yapıldı. Burada yapılan tatbikat çok gerçekçiydi. 6 Şubat depreminde hepimiz sahada çalıştık. Bu tatbikat esnasında o acı dolu günleri yeniden yaşadık. Herkeste derin yaralar bırakan benzer acıların yaşanmaması için kendimizi sürekli geliştiriyoruz. İklim ne olursa olsun, zorlayıcı hava koşullarına rağmen tatbikatı yaptık” diye konuştu.