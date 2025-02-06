6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden on binler için Adıyaman’da sessiz yürüyüş düzenlendi

6 Şubat depremlerinin ikinci yılında hayatını kaybeden vatandaşları anmak için Adıyaman’da sessiz yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Adıyaman Valisi Osman Varol’un yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

6 Şubat 2023, saat 04.17’de Kahramanmaraş, Pazacık’ta meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde, resmi rakamlara göre en az 53 bin 737 vatandaş yaşamını yitirdi. 11 ilin etkilendiği depremin ikinci yılında Adıyaman Valiliği tarafından "Sessiz Yürüyüş" düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş Adıyaman Belediyesi önünden başladı. Yürüyüşe; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Valisi Osman Varol, CHP’li çok sayıda ilçe belediye başkanı ve milletvekili katıldı.

"SESİMİ DUYAN VAR MI"

Sessiz yürüyüş sırasında vatandaştan tekbirler duyuldu. Saat 04.17 itibarıyla hayatını kaybedenlerin anısına dilek fenerleri ve balonlar gökyüzüne bırakıldı. Sela ve Kur’an okundu. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları bu dakikalarda duygusal anlar yaşadı, ağıtlar yakıldı. Kalabalık belirli aralıklarla "Sesimi duyan var mı" diye bağırdı. Yürüyüş, iki yıl önce saat 04.17’de duran saat kulesinin önüne karanfil bırakılmasıyla sona erdi.