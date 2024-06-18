6 Şubat depremlerinde kamuya yargılama izni yok

Birçok ili etkileyen ve 53 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açan 6 Şubat depremlerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklamalarına göre 872 bin bağımsız bölümden oluşan 311 bin bina kullanılamaz hale geldi. Buna karşılık dava aşamasına gelen deprem dosyası sayısı 190 olarak gerçekleşti.

Açılan 190 davada kamu personellerinin yargılanmasına ise sadece Isias Otel Davası’nda izin verilirken izin verilirken kamu personelleri İçişleri Bakanlığı onay vermediği için ifadeye bile çağrılamıyor.

Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar ise davalarda bugün sorumluların yargılanmasını talep ediyor. 36 kişinin ölümüne neden olan Kahramanmaraş’taki Ezgi Apartmanı’nda oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, “Savcılık Kamu personellerinin yargılanması için gerekli başvuruları yaptı fakat Kahramanmaraş Valiliği’nden izin çıkmadı. Bu şekilde adalet nasıl sağlanacak?” açıklamasında bulundu.

2021 yılında apartman sakinlerinin Kervan Pastanesinin zemin katta yaptığı tadilat için Onikişubat Belediyesi’ne şikayette bulunduğunu vurgulayan Göksu, “Yetkili personel bu başvuruyu dikkate almadı. O dilekçeye imza atan kişiler yaşamını yitirdi. Yargılanmasını beklediğimiz personeller ödüllendirilir gibi bir de terfi aldı” ifadelerini kaydetti.

“ADALET YİNE GEÇ GELMESİN”

19 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kahramanmaraş’taki Fazilet Apartmanı’nda annesi, ablası ve kız kardeşini kaybeden Gülay Sevilmiş Kahveci, binalarının altındaki Akın Fırını’ndan şikayetçi oldukları davanın 12 yıl sürdüğünü ve geç gelen adaletin vatandaşların hayatına mal olduğunu ifade etti.

Kahveci, kamu personellerinin asli kusurlu bulunduğunu belirterek “Belki de depremde en uzun süre adalet arayan bina olarak tüm sorumluların yargılanmasını ve kısa sürede ceza almasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

“SÜREÇ İÇİMİZİ YAKIYOR”

Antakya’da 85 kişiye mezar olan Ilgım Apartmanı’nda annesi, babası ve kız kardeşini kaybeden Mehmet Zübeyr Eğilmez ise, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Binamız, yanındaki eski binalar ayakta olduğu halde yıkıldı. Bu binanın yıkılmasındaki sorumluluk sadece müteahhit ve yapı denetim uzmanında değildir. Buna izin veren, göz yuman tüm kamu personelleri de sorumludur.” açıklamasını yaptı.