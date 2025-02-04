6 Şubat depremlerinin 2'nci yılında Japon deprem uzmanı Moriwaki'den kritik uyarı

Japon deprem uzmanı, yüksek mimar ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Ege Denizi’nde gerçekleşen depremleri ve 6 Şubat 2023 deprem sonrasında yaşanılan süreci, ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Ege Denizi'nde deprem sayısının 400’ü geçtiğini belirten Moriwaki, şöyle konuştu:

"Bir haftada 400’den fazla deprem oldu. Bugün mesela 4.8 ve 5.1 büyüklüğünde deprem oldu, yavaş yavaş yükseliyor. Bodrum tarafından Batı'ya 170 kilometre Ege'de, Yunanistan tarafında... Bu böyle gidiyorsa 7 veya 7.5 gibi büyük bir deprem de beklenebilir. Depremin kendisinin efekti Türkiye'de çok fazla yok ama tsunami gelebilir. Normalde Türkiye'nin kendisi fay hattıyda 1 metre en kötü 3 metre olarak söylenebilir ama bu Yunanistan tarafı çok yakın yerde onun için daha büyük 5 metre gibi tsunami gelebilir. Depremi hissettiği ya da haberi olduysa 5 metre yukarıda yani 1-2 kat daha yukarıya kaçsınlar."

"KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILIRKEN..."

6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan Moriwaki, "Tabi kentsel dönüşüm yapılması lazım ama kentsel dönüşüm yapıyorken, yeniden yapıyorken ova tarafta yani yumuşak zeminliyse 4 katlıdan fazla yapmamak lazım. Zaten zeminin iyileşmesi için para harcamak lazım. Biraz yüksek yere, o zaman zemin iyi. O zaman radye temel/fore kazık yapmak gerekiyor. Onun için mümkün olduğu kadar yukarıya yaparsa daha iyi olur. Yukarıda zemin iyiyse 7 kat, 10 kat, 15 kat yapılabilir, sıkıntı yok" değerlendirmesinde bulundu.

"KONTEYNER KENT SORUNUN ÇÖZÜLMESİ LAZIM"

Moriwaki, Adıyaman’da 70 binden fazla kişinin konteyner kentte yaşadığını anımsatarak, "Tabii ki bu bölgede yürümek lazım, prefabrik konut var. Herkesin psikolojisinin iyi olması için bunun artık çözmek lazım" dedi. İzmir ve Marmara Bölgesi'nde gerçekleşebilecek olası deprem için uyarıda bulunarak, "İstanbul'un sorunlarının çözülmesi lazım" diye konuştu.