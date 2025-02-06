6 Şubat Depremlerinin ikinci yılında, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den açıklama

Kaynak: ANKA
6 Şubat Depremlerinin ikinci yılında, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den açıklama

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılı nedeniyle açıklama yaptı. Tutdere, "Kaybettiklerimizin hatırasına ve geride kalanların umuduna tutunarak bilimin ışığında canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılı nedeniyle açıklama yaptı. Tutdere, "Kaybettiklerimizin hatırasına ve geride kalanların umuduna tutunarak bilimin ışığında canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılı nedeniyle açıklama yaptı. Tutdere, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat felaketinin yıldönümünde yitirdiğimiz ve acısını her an yüreğimizde hissettiğimiz tüm canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, geride kalanlarımıza sabırlar diliyorum. Kaybettiklerimizin hatırasına ve geride kalanların umuduna tutunarak bilimin ışığında canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

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