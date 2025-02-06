6 Şubat depremlerinin ikinci yılında CHP heyeti Osmaniye'de açıklama yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında deprem bölgesi Osmaniye'de yaptığı açıklamada, "Yıkım çok büyük. Osmaniye bu bölge biraz daha az hissetmiş olabilir ama bunların bir daha yaşanmaması yaraların hızlı sarılması için bizlere de çok şey düşüyor. Siyasi parti, genel başkan ve genel merkez adına yapılacak şeyler var. Yerelde yapılacak şeyler var. Bunları hep birlikte yapmalıyız. Bu işin peşini bırakmamalıyız. Hükümet bunu gözden kaçırmaya çalışıyor. Bütün siyasetini göz boyama üzerine kurmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya CHP Osmaniye İl Başkanlığı'nda hayatını kaybeden geçmiş dönem İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü ve 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında yaşamını yitirenleri anmak üzere partililerle biraraya geldi.

Acıyı paylaşmak bizim için önemli diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, "İki acımız var. Biri rahmetli il başkanımız Orhun Döğüşcü'yü anmak ve bir gün sonrasında bu büyük korkunç deprem. Maalesef benim kendisiyle tanışma fırsatım olmadı ama şunu biliyorum ki parti örgüt bu tür yerelde özverili çalışanlar sayesinde ayakta. Bunun öneminin farkındayım. Yıkım çok büyük. Osmaniye bu bölge biraz daha az hissetmiş olabilir ama bunların bir daha yaşanmaması yaraların hızlı sarılması için bizlere de çok şey düşüyor. Siyasi parti, genel başkan ve genel merkez adına yapılacak şeyler var. Yerelde yapılacak şeyler var. Bunları hep birlikte yapmalıyız. Bu işin peşini bırakmamalıyız. Hükümet bunu gözden kaçırmaya çalışıyor. Bütün siyasetini göz boyama üzerine kurmaya çalışıyor. Her zaman her ortamda bu sıkıntıları dile getirmeliyiz ki bundan sonra daha iyi önlem alınsın. Yaralarımız daha çabuk ve daha hızlı bir şekilde sarılsın. Geçmiş olsun başımız sağolsun" ifadesini kullandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ise açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün ve yarın büyük acının yıldönümü. İl Başkanımız Mehmet Orhun Döğüşcü’yü bundan bir yıl önce büyük deprem felaketinin birinci yıldönümünde bugün bir şehit cenazesinin ardında birlikte yürürken maalesef kaybettik. Parti örgütünden gelen, çalışkanlığı bütün partililerce bilinen Mehmet başkanımız yerel seçim sürecinde de çok büyük emek sarfetti. Tekrar onu rahmetle, minnetle, özlemle anıyorum.

"AKP İKTİDARI GEÇEN İKİ YILDA HALA DEPREM BÖLGESİNİ DUYMUYOR"

Bir diğer büyük acı ise 6 Şubat'ta yüzyılın felaketi olarak andığımız bir deprem felaketi. Maalesef bölgemize çok büyük acılar getirdi. O dönem çok iyi hatırlıyorum iletişim koptu. Biz sadece burada ve Maraş’ta var zannediyorduk, sonra bir baktık ki Hatay’da çok büyük bir yıkım olmuş felaket olmuş. İnsanlar bu zamanlarda sesimizi duyan var mı dediler, bu çığlığı duyan var mı dediler. O günde o çığlığı duyan yoktu; Hatay’da, Maraş’ta, Adıyaman’da, Malatya’da, Gaziantep’te ve Osmaniye’de. Depremin üzerinden geçen iki yılda hala aynı o günler enkazın altını duymayan AKP iktidarı, hala bugün deprem bölgesindeki bu çığlığı duymamaya devam ediyor. 50 binin üzerinde canımızı yitirdik. Osmaniye’mizde binin üzerinde. Rakamlarla ifade etmek her bir hayatı her bir canı çok acıtıyor. Rakamlara sığdırmak mümkün değil bu canları. Ama maalesef bu kadar çok yurttaşımızı yitirdik.

"KIZILAY’IN ÇADIR SATTIĞINA BİZ ŞAHİT OLDUK"

AKP iktidarı deprem bölgesine bir çok konuda sözler verdi. Dedi ki bir yılın içerisinde bir yılın sonunda 600 binin üzerinde konut ihtiyacı var ve biz 600 binin üzerinde konutu depremzede yurttaşlarımıza anahtarlarını teslim edeceğiz dediler. Üzerinden iki yıl geçti. Üçüncü yıla girdik. 600 binin üzerindeki beyanından sonra iktidar bu beyanını 300 bine güncelledi. Derken baktığınızda 600 bin baz aldığınızda hala yüzde 30’unu gerçekleştirebilmiş. Peki napıyor yurttaşlar; hala konteynerlere mahkum. Çok şükür ki iki yılın içerisinde bir kısmı kendini çadırlardan kurtardı. Biz o dönem malesef ki Kızılay’ın çadır sattığına şahit olduk. Bu aziz milletin mensupları Kızılay’ın çadırları parayla sattığına şahit oldular. Sonrasında öyle zamanlar geldiki bir depremzede yurttaş dedi ki keşke ben de enkaz altında kalaydım ölseydim de bu açlığı bu yokluğu görmeyeydim. Ölüp giden kurtuldu dedi. Maalesef geride kalanlarda bunu söylemek mecburiyetinde kaldı. Biz CHP olarak bugün ve yarın hem depremde yitirdiğimiz yurttaşlarımızı anacağız onları unutturmayacağız ayın zamanda AKP iktidarının deprem bölgesinde unuttuklarını tekrar tekrar yüzlerine vuracağız. Evet biz depremde hayatta kalmayı başaran ama maalesef sonrasında mağdur edilen yurttaşlarımızı dinleyeceğiz. Bunları bu iktidara hatırlatacağız tekrardan."