6 Şubat depremlerinin ikinci yılında CHP'li Nazlıaka'dan açıklama: Türkiye'nin en uzun gecesi 5 Şubat'ı, 6 Şubat'a bağlayan gecedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyet, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Gaziantep'teki anma törenine katıldı. Nazlıka, "Türkiye'nin en uzun gecesi 21 Aralık değil, en uzun gecesi 5 Şubat'ı, 6 Şubat'a bağlayan gecedir. Asrın felaketi denilen şeyin aslında rantın felaketi olduğunu hepimiz biliyoruz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki CHP'li heyet, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Gaziantep'teki anma programına katıldı. Nazlıaka, daha sonra 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği Ayşe-Mehmet Polat Sitesi önünde açıklama yaptı. Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Şu anda Gaziantep'te, Ayşe Polat Sitesi'nin önündeyiz, biraz evvel anma törenimizi yaptık. Saat 4.30. Bu sitede 134 fazla canımızı kaybettik ve bir kez daha kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyoruz, bütün yakınlarına sabırlar diliyoruz. Şurası bir gerçek, 6 Şubat 2023'ten bugüne Türkiye'nin en uzun gecesi 21 Aralık değil, en uzun gecesi 5 Şubat'ı, 6 Şubat'a bağlayan gecedir. Asrın felaketi denilen şeyin aslında rantın felaketi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün ilkokul çağında bir çocuk bile "deprem öldürmüyor, depreme dayanıksız binalar öldürüyor" diyor. Burada bir kez daha bu gerçekliği görüyoruz. Acılarımız burada dün gibi taze.

"BU İKTİDAR VAR OLDUĞU SÜRECE NE YAZIK Kİ BU TİP FELAKETLER YAŞANMAYA DEVAM EDECEK"

Yakınlarını kaybedenlerle biraz evvel sohbet ettik. Bir kez daha şunun altını çizmek istiyoruz, bu zihniyet devam ettiği sürece, bu iktidar var olduğu sürece ne yazık ki bu tip felaketler yaşanmaya devam edecek. Onun için diyoruz ki, eğer bir daha böyle felaketler yaşanmasın istiyorsak ranta dur diyelim. Eğer bir daha böyle felaketler yaşansın istemiyorsak depreme hazırlıklı olalım, afet eylem planları yapalım ve genel anlamda tüm Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçekliğinden hareket ederek buna göre hazırlıklı olalım ama en önemlisi denetimlerden asla vazgeçmeyelim. Bizler burada, bütün ailelerin acılarını paylaşırken bir aile bana şunu söyledi, "Tam 8 gün burada bekledik. Enkazın altından yakınlarımız çıkarsa diye'. Yine o tarihte bir başka depremzede, "Buraya geldik enkazın altından sesler geliyordu ama ekipler yoktu. Birkaç gün sonra ekipler geldi ama ekipman yoktu. Ekipman da geldi ama artık ses yoktu'. Burada canlarımız göz göre yaşamını kaybetti ve bundan dolayı "lanet olsun" diyoruz. Bir daha bu acıların yaşanmamasını diliyoruz ama tekrar söylüyoruz bu zihniyet olduğu sürece bu tip acılar ne yazık ki, alınan tedbirlerin yetersizliği ve sonraki süreçte kurtarma çalışmalarının yetersizliği nedeniyle olacaktır. Onun için bu zihniyetin, bu iktidarın artık gitmesi gerektiğine inanıyoruz."

AYŞE-MEHMET POLAT SİTESİ'NDE YARGILAMA NE AŞAMADA?

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki altı bloklu Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin dört bloğunun yıkılması sonucu 134 kişi yaşamını yitirdi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay ve mimari proje müellifi Altan Bayhan hakkında dava açtı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Ocak'ta görülen karar duruşmasında, müteahhit ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Aynı suçtan yargılanan mimari proje müellifi Altan Bayhan da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iki sanığa da "'iyi hal indirimi'" uygulamadı.