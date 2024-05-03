6 Şubat depremlerinin kahramanı itfaiye erinin hazin sonu

Merzifon Belediyesi itfaiye eri Burak Kürşat Aydın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde enkazdan çıkardığı bir vatandaşa botlarını vermesiyle gündeme olmuştu. Kahraman itfaiye eri, yurttaşın “Sen ne yapacaksın?” sorusunu “Sen bizi düşünme, giyeriz bir şey” diyerek yanıtlamıştı.

43 yaşındaki Burak Kürşat Aydın’dan dün acı haber geldi. Aydın, Samsun Atakum’daki evinde eşi tarafından ölü bulundu. Aydın’ın evde tek olduğu sırada evinin banyosunda düşmesi sonucu beyin kanaması geçirerek hayata gözlerini yumduğu ortaya çıktı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Aydın’ın ölüm haberini alan yakınları, olay yerinde fenalık geçirdi. Kahraman itfaiyecinin naaşı, yapılan incelemeden sonra otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kürşat Aydın’ın gut hastalığının da bulunduğu öğrenilirken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.