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MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 13:59
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6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" paylaşımında bulundu.

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