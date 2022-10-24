﻿6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi başladı  

2 gün sürecek olan zirveye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, IKBY Kalkınma Bakanı Dana Abdulkerim, Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, TISİAD Başkanı Mehmet Salih Çelik, TISİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Selahattin Balkan, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Ergun Bilen ve iş insanları katıldı.

TISİAD Başkanı Mehmet Salih Çelik, açılış konuşmasında etkinliğin önemini anlattı. Zirvede çok sayıda konunun ele alınacağını dile getiren Çelik, "İki ülkenin ekonomik alanda bağını güçlendirmeye devam ediyoruz. Ekonomik faaliyetlerin temeli insandır. İnsanlığın faydasına katkı sunacak her türlü emek ve iktisadi çalışma bizim için değerlidir" dedi.

Zirveye katılan UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Ergun Bilen, yaptığı konuşmada Türkiye’nin ve Irak’ın üretim ve dış ticaret olarak birbirini tamamlayan iki önemli ülke olduğunu belirterek, “Türkiye ihracatında Irak 2021 yılında 5’inci sırada ve 11 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmiş iken, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde Irak en çok 3’üncü ihracat yaptığımız ülke oldu. İhracat rakamımız ise 8,5 milyar dolar. Irak, ülkemiz ithalatımızda ise 40’ıncı sırada ve 2022 yılında Ocak-Ağustos döneminde ithalatımız 1 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda, Bu rakam 2021 yılında toplam 1,5 milyar dolar seviyesinde idi. Ancak Geçmişte ithalatımızın 8 milyar dolara ulaştığı zamanları da hep birlikte görmüştük. Bu potansiyel hala mevcuttur ve bunu arttırabiliriz” dedi.



