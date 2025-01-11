6 ülkenin büyükleçisi değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre birçok ülkedeki büyükelçiliklere yeni atamalar yapıldı.
İşte değişen büyükelçiler:
- Almanya Federal Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Gükhan Turan
- Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Birol Akgün,
- Küba Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Aytaç Yılmaz
- Mozambik Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ferhat Alkan,
- Ürdün Haşimi Krallığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu,
- Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş