6 ülkenin büyükleçisi değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
6 ülkenin büyükleçisi değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararlara göre 6 ülkenin büyükelçisi değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre birçok ülkedeki büyükelçiliklere yeni atamalar yapıldı.

İşte değişen büyükelçiler:

- Almanya Federal Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Gükhan Turan

- Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Birol Akgün,

- Küba Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Aytaç Yılmaz

- Mozambik Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ferhat Alkan,

- Ürdün Haşimi Krallığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu,
- Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş

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