6. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali başladı

Ankara Çankaya Belediyesi'nin desteklediği Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali'nin açılışı, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşti.

6. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali başladı

Ankara’da bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali'nde farklı ülkelerden 32 kısa metraj ve 14 uzun metraj filmin yanı sıra 11 farklı atölye çalışması da çocuklarla buluşacak. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi festivale ev sahipliği yapacak.

HOYTUR YILDIZLARI, FESTİVALE RENK KATTI

Ünlü oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu’nun küçük sunucular Duha Ada Yücel ve Yiğit Kayalı ile birlikte sunucu olarak sahne aldığı açılış töreninde, Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu izleyenlere gösteri sunarken; Ozan Ali Bilgili, Elif Eylül Gezer ve Hatice Nisa Sarı’nın müzik dinletisi ilgiyle izlendi.

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ŞUBADAP, COŞTURDU

Çocukların özgün tasarım ve yaratım becerilerini ortaya çıkaran sinema ve sanat atölyeleri ile zenginleşecek festivalde onur ödülü Erman Okay’a verildi. Gecenin sonunda sahneye çıkan Şubadap Çocuk grubu ,çaldıkları ezgiler ile salonu dolduran çocuklara keyifli anlar yaşattı.

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FESTİVAL, 9 HAZİRAN’A KADAR SÜRECEK

Festival boyunca Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gösterilecek filmlerin yanı sıra atölye çalışmaları, konserler ve paneller çocukların katılımına ücretsiz olacak. Çocuklara bir nevi karne hediyesi olacak festival, 9 Haziran’a dek sürecek.

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