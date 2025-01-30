6 yaşında kaza kurbanı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gaziantep'te evden çıkan 6 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 76. Sokakta dün akşam saatlerinde evden çıkan yabancı uyruklu 6 yaşındaki Feysal El Salih'e plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle 6 yaşındaki çocuk yola savrularak ağır yaralandı. Yakınları tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürülen küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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