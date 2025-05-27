6 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

Düzenleme: Kaynak: DHA
6 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

Siirt'te 6 yaşındaki Muhammed Yusuf Celbek, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölümü ailesini yasa boğdu.

Olay, dün sabah saatlerinde Siirt Baykan ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Atabağı beldesindeki evinde rahatsızlanan Muhammed Yusuf Celbek, ailesi tarafından Baykan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Muhammed Yusuf önce Diyarbakır'a, buradan da ambulans helikopterle Ankara'ya götürülerek tedaviye alındı.

Muhammed Yusuf, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Muhammed Yusuf'un cenazesi, işlemlerinin ardından ilçeye getirilerek beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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