6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan böyle düştü

Kaynak: DHA / İHA

Siirt'te 6 yaşındaki kız çocuğunun, dengesini kaybederek 5'inci kattan park halindeki aracın üzerine düştü.

Siirt'te 6 yaşındaki kız çocuğunun, dengesini kaybederek 5'inci kattan park halindeki aracın üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Siirt Kooperatif Mahallesi 1749. Sokak'ta bir apartmanın 5'inci katındaki dairede dengesini kaybeden 6 yaşındaki Elif K., park halindeki arabanın üstüne düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Elif K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Son Haberler
Ferdi Zeyrek'in ölümünde 'bilirkişi raporu' netleşiyor
Ferdi Zeyrek'in ölümünde 'bilirkişi raporu' netleşiyor
Altaylı futbolculara müjde! Alacaklar ödeniyor
Altaylı futbolculara müjde! Alacaklar ödeniyor
Bir soruşturma daha!
Bir soruşturma daha!
Deren Talu’nun üstsüz pozları tepki çekti!
Deren Talu’nun üstsüz pozları tepki çekti!
Ekrem İmamoğlu'ndan Ümit Özdağ çağrısı!
Ekrem İmamoğlu'ndan Ümit Özdağ çağrısı!