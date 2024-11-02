6 yaşındaki Elmas'ın katili adliyede. Cesedi mezarlıkta bulunmuştu

31 Ekim tarihinde kaybolan ve ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Polis ekipleri gece saatlerinde aldığı bir ihbar üzerine çalışma alanını daraltarak Feriköy Mezarlığı ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı.

Yapılan arama çalışmalarının neticesinde kayıp kızın cansız bedenine ulaşıldı. Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni otopsi işlemi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

6 yaşındaki Elmas Hanilçi’nin cesedinin bulunmasının ardından olayla ilgili 1 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.