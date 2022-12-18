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İstismarcı Yusuf Ziya Gümüşel için dua isteyen AKP'li yöneticiden yeni hamle

6 yaşındaki kızını evlendiren Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel için dua isteyen AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yöneticisi Murat Müjdeci geri adım attı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 17:00
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6 yaşındaki kızını evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel için dua isteyen AKP'li Murat Müjdeci geri adım attı

İstismarcı Yusuf Ziya Gümüşel için dua isteyen AKP'li yöneticiden yeni hamle
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AKP Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin STK ve Muhtarlardan sorumlu Daire Başkanı Murat Müjdeci, kızını 6 yaşında evlendiren ve geçtiğimiz hafta tutuklanan İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel için sosyal medya hesabından dua istedi.

Müjdecİ, yeni bir hamlede bulunarak yaptığı paylaşımları sildi. 

Gümüşel'in fotoğrafını paylaşan Müjdeci şu ifadeleri kullandı:

"Müslüman Müslümanın zor durumuna sevinmez. Müslüman kardeşinin derdi ile dertlenir. Tüm Kardeşlerimizi duâ etmeye dâvet ediyorumç Elbet inananların İmtahanı Ağır olur. Rabbim temize çıkartsın feraha kavuştursun. İslam düşmanlarını sevindirmesin. Allah yâr ve yardımcısı olsun."

Müslüman Müslümanın zor durumuna Sevinmez Müslüman Kardeşinin Derdi ile Dertlenir.
Tüm Kardeşlerimizi duâ Etmeye Dâvet Ediyorum.
Elbet inananların İmtahanı Ağır olur.
Rabbim Temize Çıkartsın Feraha Kavuştursun
İslam Düşmanlarını Sevindirmesin
Allah Yâr ve ayardımcısı Olsun.

Bir diğer paylaşımında da ilahiyatçı İhsan Şenocak'ı etiketleyen Müjdeci, şu ifadeleri kullandı:

"Âlimlere, büyük zâtlara ve fazilet sahibi kişilere saygı göstermek gerekir. Çünkü Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmaktadır: 'De ki, bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar.' (Zümer sûresi, 39/9)"

Şenocak ise daha önce, "Daha 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. ODTÜ’ye, Boğaziçi’ye gidince sevindin. Yavrunu cehenneme attın" sözleriyle tepki çekmişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN SİLDİ

Müjdeci, paylaşımları sosyal medyada tepki topladı. Tepkilerin ardından Müjdeci paylaşımlarını sildi.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucu başkanının kızını 6 yaşındayken 29 yaşında bir adamla imam nikahı ile evlendirdiği ortaya çıkmıştı. 7 yaşından itibaren cinsel istismara uğradığını belirten H.G.K.’nın 2012 yılında verdiği ilk şikayetin ardından açılan soruşturmanın üstü tartışmalı bir şekilde kapatıldı.

Genç kadının hukuk mücadelesi sonrası dava açıldı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etmişti. Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı.

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